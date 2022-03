Michelle Hunziker, "giallo limone": l'intreccio con Belen Rodriguez, mistero svelato

25 marzo 2022 a

La carriera di Michelle Hunziker sta prendendo il volo. Dopo il successo con il suo one woman show Michelle Impossible, la conduttrice di Canale 5 è tornata dietro il bancone di Striscia la Notizia. Qui ogni sera la Hunziker sfoggia look da capogiro. L'ultimo è quello presentato durante la puntata del 24 marzo: un outfit nero e giallo firmato Alessandro Vigilante. Ossia un top scollato e dalle maniche lunghe e una gonna a vita altissima in total black e con profondo spacco sul davanti. Inutile dire che a completare il tutto ci sono stati dei vertiginosi tacchi a spillo.

Eppure il giallo appariscente non è nuovo in tv. Prima di lei è stata Belen Rodriguez a sfoggiare il colore dell'estate. La modella argentina si è infatti presentata di fronte alle telecamere di Italia 1 con un completino totalmente giallo: anche lei un top e una minigonna.

Intanto la Hunziker è la protagonista indiscussa del gossip. Dopo la separazione da Tomaso Trussardi, la showgirl è stata immortalata con Giovanni Angiolini, chirurgo noto, oltre che per la bellezza, per essere stato un ex concorrente del Grande Fratello. Tra i due l'intimità sembra esserci eccome, eppure ancora nulla è ufficiale.

