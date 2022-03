Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme: la foto che toglie ogni dubbio

26 marzo 2022 a

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme. Dopo aver festeggiato già il compleanno della figlia Celeste, i due sono stati immortalati ancora una volta vicini. La separazione non ha comunque alterato i rapporti, tanto che la showgirl e conduttrice di Canale 5 ha partecipato a un evento organizzato da Tomaso. Con loro a FastCarsSlowFoodTT e Penske cars – Italy anche Aurora Ramazzotti, insieme al fidanzato Goffredo Cerza e Odino, il cagnolino di famiglia.

A raccontare quanto accaduto è stata la stessa Michelle con una serie di storie di Instagram in cui mostra tutti molto divertiti. Non è mancato un breve siparietto con l’ex marito: "Allora, Tom, hai messo insieme giusto due chef, complimenti", ha detto mentre faceva vedere che in realtà i cuochi erano tanti e tra i più famosi.

Dopo l'annuncio dell'addio, la coppia è stata al centro del gossip. In particolare la Hunziker. Tra le ultime indiscrezioni, quelle che la vedono in compagnia della sua nuova fiamma: il chirurgo Giovanni Angiolini. I due sono stati pizzicati insieme in Sardegna dal settimanale tedesco Bunte, che li ha fotografati mentre si scambiano un bacio. Insomma, sulla storia sembrano non esserci dubbi. D'altronde la separazione da Trussardi, anche se annunciata settimane fa, potrebbe essere più vecchia.

