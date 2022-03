Ilary Blasi sbotta su Francesco Totti: "Fedifrago, fijo de ‘na mi***ta, traditore, perché lo dipingono così?"

27 marzo 2022 a

Ilary Blasi senza freni. La conduttrice de L'Isola dei Famosi ha risposto su tutto in una lunga intervista. Anche sulla presunta crisi con il marito Francesco Totti. "Mi sto accorgendo ora che ogni cosa che dico diventa notizia. Le strade sono due: o non hanno un c**zo da scrivere, o sono strana io, cado in situazioni particolari e non me ne rendo conto".

Le parole della showgirl di Canale 5 al Fatto Quotidiano metton0 subito in chiaro le cose: tra lei e l'ex capitano della Roma va tutto a gonfie vele. Anzi, ancora oggi, dopo settimane di rumors, si chiede come sia stato possibile tutto questo: "Mi domando perché questo ragazzo così amato, ogni tanto viene dipinto come fedifrago, fijo de ‘na mi***ta, traditore. Mio marito viene tacciato di ingenuità? Sì, si fida di persone sbagliate!".

Insomma, un modo per smentire quelle voci che vedevano Totti impegnato con un'altra donna: Noemi Bocchi. Anche sulle corna la Blasi ha le idee chiare: "Se si dicono o si tacciono? Dipende dal finale che si vuole dare a una storia". Di certo è che nel loro caso, così come ammesso dalla diretta interessata, le corna non esistono proprio. Ma sarà bastato a zittire tutte le malelingue?

