Charlene di Monaco, la prima impressionante foto dopo il ricovero: irriconoscibile, principato sotto-choc

Continua il mistero su Charlene di Monaco, sia per quel che riguarda le sue condizioni di salute sia per il suo matrimonio con Alberto, da anni al centro del gossip più spietato. La principessa ha vissuto un periodo piuttosto pesante nei mesi scorsi: prima la grave infezione contratta in Sudafrica, poi gli interventi chirurgici e infine il ricovero in una clinica in Svizzera. Il suo rientro a casa, dal marito e dai figli, è avvenuto solo qualche giorno fa, il 12 marzo.

Questa volta Charlene fa parlare di sé per un video che la riprende con un look davvero irriconoscibile. Lo scoop, che arriva dalla Germania, è rappresentato da un filmato in cui l'ex nuotatrice viene paparazzata all'aeroporto di Nizza. Nel programma Royal Talk, trasmesso sul canale Rtl, sono state mostrate le immagini della moglie di Alberto con un look piuttosto audace.

Quando è ricomparsa a Nizza, Charlene era intenta a tornare in Svizzera, forse per un controllo medico. O magari per cercare casa. Non è dato sapere. Il look da lei messo in mostra rappresenterebbe una sorta di atto di ribellione contro la vita di corte, contro Alberto e contro chiunque l'abbia dipinta come fragile e insicura in questi mesi. La principessa si è mostrata con capelli cortissimi e biondo platino, cappotto maxi e stivali "da combattente". Se quella paparazzata fosse davvero Charlene, allora si tratterebbe delle sue prime immagini in pubblico dallo scorso novembre.

