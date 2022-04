Charlene di Monaco "pesa solo 50 kg": ore di angoscia, "come stanno provando a salvarla"

01 aprile 2022 a

Charlene di Monaco starebbe perdendo peso a vista d'occhio. La principessa ha fatto preoccupare molto i sudditi già nei mesi scorsi, prima per una grave infezione a naso, gola e orecchie contratta in Sudafrica e poi per le numerose operazioni cui è stata costretta a sottoporsi. Senza dimenticare il periodo in cui è stata ricoverata in una clinica in Svizzera per delle non meglio precisate cure. Adesso un nuovo problema per l'ex nuotatrice.

Pare, infatti, che Charlene pesi solo 50 chili e che si nutra solo attraverso una cannuccia. Una voce, non confermata, che sta spaventando tutti. Il problema sarebbe nato mesi fa, quando la principessa ha iniziato a seguire una dieta liquida per via della difficile convalescenza post-intervento. La situazione attuale, però, sarebbe parecchio critica. I sudditi, nel frattempo, sono sempre più preoccupati per le sue condizioni di salute, anche perché il marito Alberto non fornisce molti aggiornamenti.

Secondo Bild e Closer, però, uno chef avrebbe elaborato un piano alimentare per far prendere peso a Charlene e salvarla così dall’eccessiva magrezza. Un'equipe di medici, inoltre, avrebbe studiato un programma fatto di sessioni di nuoto e yoga per la sua tenuta metale e fisica. Stando a un altro rumor, invece, pare che la moglie di Alberto non voglia più farsi vedere in pubblico perché sarebbe rimasta sfigurata in volto dopo le operazioni subite in Sudafrica.

