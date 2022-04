Michelle Hunziker, "dietro a quello scoop...". L'ultimo flirt, il paparazzo sotto anonimato confessa: chi la ha tradita

04 aprile 2022 a

Nuovi pruriginosi dettagli sulla presunta e altrettanto nuova storia d'amore tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, il medico della tv ed ex Gf, un rapporto che sottotraccia e lontano dai riflettori andrebbe avanti da tempo. Già, la Hunziker era stata notata più volte negli ultimi tempi ad Alghero, proprio dove sta Giovanni. E sulla vicenda è tornato a indagare oggi.

Non solo il ristorante Quintilio, con il racconto del titolare Michele Quintilio che settimane fa aveva garantito di aver visto Michelle e Giovanni solo cinque giorni dopo l'ufficializzazione della separazione della prima da Tomaso Trussardi. Nel frattempo, i due protagonisti del gossip tacciono: né conferme né smentite ufficiali. Nel frattempo ci sono le foto: lui che va a prendere lei all'aeroporto di Alghero, le passeggiate in aeroporto, una puntatina al Bar Milese.

Nelle fotografie, la Hunziker ha sempre mascherina e occhiali neri, come se provasse un poco a celarsi, a differenza di Angiolini che si avventura per le vie di Alghero sempre a volto scoperto. Forse pensavano che nessuno, in Sardegna, potesse notarli. Errore. Già, un paparazzo era sulle loro tracce. E un titolare di un' agenzia fotografica, sotto anonimato, si confida con Oggi: "Le spiegazioni sono solo due. O il fotografo che ha fatto lo scoop è stato avvertito per tempo da qualcuno, visto che si trovava già all’aeroporto, oppure è un uomo veramente fortunato, ma di una fortuna quasi incredibile...", commenta sornione. Insomma, chi è la talpa? Chi ha fatto la soffiata?

