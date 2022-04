Michelle Hunziker, tubino aderente e spacco vertiginoso e... occhio al lato B: Giovanni perde la testa

08 aprile 2022 a

Michelle Hunziker sorprende ancora. A pochi minuti dalla messa in onda di Striscia la Notizia, la conduttrice di Canale 5 pubblica su Instagram uno scatto a dir poco sensuale. Nella foto si vede la Hunziker sfoggiare un tubino aderentissimo e di colore fucsia accesso. Difficile infatti non notarla. A maggior ragione perché l'abito le evidenza tutte le curve. Altrettanto sexy il "vedo non vedo" del corpetto, dove il vestito si spezza per alcuni centimentri e lascia intravedere l'addome. Ai piedi, ovviamente, tacchi vertiginosi.

Inutile dire che sotto alla foto la pioggia di complimenti è scontata. "Bellissima", c'è chi scrive, "Woow", "Spettacolare", "Divina". Insomma, Michelle fa impazzire proprio tutti e non solo Giovanni Angiolini, il medico con cui avrebbe una relazione. La Hunziker, ormai separata, è stata anche oggetto di una frecciatina dell'ex marito Tomaso Trussardi.

Nella giornata del compleanno di lui, la conduttrice non gli ha rivolto sui social gli auguri che invece gli hanno fatto in molti. Che Michelle abbia preferito farli in privato? Chissà, certo è che l'imprenditore su Instagram ha pubblicato un messaggio a dir poco chiaro: "Grazie a tutti per gli auguri, anche a chi si è dimenticato". Frasi che per molti erano rivolte proprio alla Hunziker.

