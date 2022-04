Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, gelo siderale: al compleanno di lui... è finita malissimo

Francesco Fredella 07 aprile 2022 a

Dove eravamo rimasti? All'addio tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, tutto dopo anni di matrimonio. La storia d'amore è finita e ha praticamente tolto ogni dubbio a tutti gli amanti del gossip. Poi la conduttrice è stata "pizzicata" dai fotografi insieme a Giovanni Angiolini, ex concorrente del Grande Fratello vip, medico ortopedico che spesso vediamo in tv come specialista. Uno degli uomini più affascinanti di sempre, inutile negarlo. Adesso arriva una notizia nel giorno in cui l'imprenditore (ex della Hunziker) compie 39 anni. I followers hanno notato che non sono arrivati gli auguri di Michelle a Tommaso, che invece glieli aveva fatti in occasione del compleanno.

Come mai? Eppure si è parlato spesso di rapporti sereni, senza alcun tipo di tensione. Questo gesto, però, lascia presagire qualcosa: i rapporti potrebbero, condizionale d'obbligo, essere tesi. Anche Aurora Ramazzotti non ha fatto gli auguri all'ex compagno di sua madre, tutto è finito al centro dei pettegolezzi. Storia diversa per Goffredo Cerza, fidanzato di Aurora e collaboratore professionale di Trussardi, che si è ricordato degli auguri.

Ovviamente, non sono mancati tantissimi messaggi per Trussardi: da quelli della sorella Gaia ad amici e conoscenti che hanno voluto spendere un po' di tempo per un giorno così speciale. Anche Elisabetta Franchi ha voluto fare gli auguri a Tommaso. Che alla sua ex Michelle aveva riservato parole dolcissime nel giorno del compleanno: "Auguri ad una donna meravigliosa", queste parole - a poche ore dalla separazione - hanno fatto il giro della Rete.

