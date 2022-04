Michelle Hunziker, la vendetta di Tomaso: con la ex di Eros Ramazzotti... occhio a questa foto

Francesco Fredella 07 aprile 2022 a

Il gossip dell'anno è sicuramente quello che vede da una parte Tomaso Trussardi e dall'altra Michelle Hunziker. La loro storia d'amore è finita. Adesso la Hunziker vive serenamente una storia d'amore con Giovanni Angiolini, ex concorrente del Grande fratello vip e medico ortopedico. Nessun commento da parte dei diretti interessati che, sorpresi dai paparazzi, hanno mantenuto la linea del silenzio. A quanto pare sembra che ci sia una vendetta: l’imprenditore bergamasco, subito dopo l'addio a Michelle, in un’intervista al Corriere della Sera disse che Eros Ramazzotti “avrebbe potuto esserci di più. Ognuno stia al proprio posto”.

E poi, subito dopo qualche settimana, Ramazzotti (ex della Hunziker) è arrivato nello show Michelle Impossible dove ha baciato - dinnanzi a milioni di spettatori su Canale Cinque - la sua ex. “Siamo solo amici”, aveva detto. Nulla di più. È probabile, supposizione logica, che a Trussardi sia andato di traverso quel bacio in tv.

Secondo molte malelingue potrebbe essere questo il motivo di quella che sembra una vendetta, visto che Trussardi sarebbe stato "pizzicato" con Marica Pellegrinelli (ex di Ramazzotti) durante una serata di beneficienza. Nessuna cena romantica, nessuna uscita in solitaria: solo un incontro davanti agli occhi di tutti. “Grazie a tutti per gli auguri, anche a chi si è dimenticato”, ha chiosato Trussardi che ha compiuto da poco 39 anni. Gli auguri della Hunziker non sono arrivati.

