Arisa, "lo sta per fare con Vito Coppola": indiscrezioni bollenti, capito la cantante?

La relazione tra Arisa e Vito Coppola sembra andare avanti a gonfie vele. Che tra i due ci fosse una grande intesa era un fatto palese già sulla pista di Ballando con le stelle: non a caso hanno vinto il talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci, dopodiché hanno iniziato a frequentarsi anche fuori dagli studi televisivi.

Nel loro caso la differenza d’età sembra soltanto un dettaglio: la cantante ha infatti 10 anni in più del ballerino, ma in amore è il sentimento che conta. I due vengono descritti come inseparabili, tanto che sarebbero già avvenute le rispettive presentazioni in famiglia. Adesso però la coppia sarebbe pronta a compiere un passo più importante: stando a quanto riportato dal settimanale Di Più, Arisa e Vito Coppola sarebbero pronti ad andare a vivere insieme. I due starebbero infatti cercando una casa dove vivere quotidianamente il loro rapporto, che al momento è diviso tra Milano, Roma ed Eboli.

Insomma, Arisa e Vito Coppola sarebbero alla ricerca di una stabilità che possa far crescere ulteriormente la loro relazione, nata per caso grazie a Ballando con le stelle, tra una rumba e un tango. Tra l’altro da quando è finito il talent show di Rai1 la cantante appare più in forma e seducente che mai: a conferma del fatto che l’amore fa davvero bene…

