Belen Rodriguez, la sua mano proprio lì: la foto maliziosa infiamma il web

Belen Rodriguez infiamma i social. La showgirl argentina ha pubblicato una foto su Instagram che fa impazzire i fan: nello scatto la si vede con la mano proprio sul décolleté. Il top attillatissimo e di jeans non lascia infatti spazio all'immaginazione. A maggior ragione se le sue mani si fermano proprio sul seno. E infatti gli utenti del web non possono che apprezzare: "Bellissima", "Stupenda", "La migliore". Ma c'è anche chi non nasconde la volontà di vedere una foto che la ritrae assieme a Stefano De Martino.

I due, dopo vari tira e molla, hanno deciso di tornare a frequentarsi tanto che la Rodriguez sfoggia nuovamente la fede. Non solo, marito e moglie avrebbero trascorso l'ultimo weekend sull'Isola di Albarella, l'oasi naturale in provincia di Rovigo. I due avrebbero soggiornato in una bellissima villa vista mare, insieme a Santiago, la piccola Luna e Choco, il Labrador del conduttore napoletano.

La coppia sembra dunque più affiatata che mai e Antonino Spinalbese sembra archiviato per sempre. Tra loro ci sarebbe ora solo un'amicizia. Complice la nascita della loro figlia. In ogni caso, come da lei ammesso, Belen preferisce andarci con i piedi di piombo e sul ritorno di fiamma con De Martino non ha mai dimenticato un pizzico di ironia.

