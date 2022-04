Lauren Hutton, un clamoroso topless a 78 anni: un miracolo della natura

27 aprile 2022 a

Lauren Hutton non si sottrae alla macchina fotografica. La modella, protagonista del Beauty Issue di maggio 2022 di Harper's Bazaar, dimostra di non preoccuparsi neppure del topless. E questo nonostante i suoi 78 anni. Così la donna si fa immortalare con un blazer aperto e sotto proprio nulla. A coprirle il seno solo le mani.

A corredo dello scatto finito in prima pagina, una sua lunga intervista. Nell'articolo la modella ripercorre i vecchi tempi e gli esordi negli anni '60 quando ottenne un lavoro per Christian Dior per 50 dollari a settimana. "Stavo per compiere 30 anni - spiega - sapevo che stavo per scadere e volevo proteggermi con un contratto che mi garantisse di continuare a lavorare per gli anni a venire". E così è stato: da quel momento la sua carriera non si è mai arrestata.

Complice la sua eleganza e bellezza. Tutta naturale, tiene a precisare, spiegando di essere contro i ritocchini estetici: "C'è una linea davvero sottile che calpesti. Ci sono persone che trovo difficile guardare oggi. Le loro facce non assomigliano alle persone che conoscevo una volta". Motivo, questo, per cui la Lauren ha preferito evitare qualsiasi intervento, ammettendo di lavarsi il viso ogni sera solo con "acqua e sapone".

