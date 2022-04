Le Iene, Malena oltre lo scandalo: "Ce l'ho depilata". E abbassa slip e pantaloni: "Eccola..."

28 aprile 2022 a

Ormai è un appuntamento fisso, quello de Le Iene che indagano sul pelo delle donne: depilarsi oppure no? Il programma di Italia 1 ha mostrato come dietro alla scelta ci sia un vero e proprio scontro culturale, non soltanto estetico. Le donne che dicono "no" alla depilazione, infatti, rivendicano il loro diritto di non farlo e rimarcano come gli uomini non siano costretti a simile pratica onde incappare in pregiudizi o battute di dubbio gusto.

E così, ecco che nella puntata di mercoledì 27 aprile, si torna sulla vicenda. Nel servizio ecco parlare Malena, Taylor Mega e Selen, oltre a due attiviste che si dicono contrarissime alla depilazione. Una di queste ultime parla addirittura di "scelta politica" nel non depilarsi: tesi, ammettiamolo, piuttosto peculiare. Ma tant'è.

Al contrario, Taylor Mega su tutte, si dice favorevole alla depilazione. Anzi, non solo favorevole: spiega come a suo giudizio sia del tutto inconcepibile una donna con il pelo. Dunque la biondissima influencer spiega con dovizia di particolari di non avere pelo su nessuna, ma proprio nessuna, parte del corpo. E aggiunge di depilarsi al massimo ogni due giorni (oltre ad aggiungere che anche gli uomini che frequenta devono essere completamente depilati).

E nel servizio di Alessandro Onnis c'è un momento bollente, ad altissimo tasso erotico. Infatti, la Iena chiede a Malena di fornire una prova del fatto che anche le sue parti intime siano depilate. E lei, senza pensarci due volte, ecco che abbassa pericolosamente i pantaloncini, fino a mostrare la prova: già, del pelo non vi è traccia.

