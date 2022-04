Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin smascherati dal sindaco di Portofino: pare che... bomba di gossip

Francesco Fredella 29 aprile 2022 a

La notizia era nell'aria da tempo. Un susseguirsi di spifferate fino alla conferma che arriva dal settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti (sempre ben informato). Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin si sposano. I due, finalmente, sono pronti a coronare il sogno d'amore. Le nozze verranno celebrate in Liguria, a Portofino, dove da anni la coppia trascorre l'estate.

Il settimanale Nuovo ha raggiunto Matteo Viacava, il sindaco di Portofino, che si è detto pronto a sposare i due. “Sarebbe un onore poter celebrare le loro nozze. Può darsi che decidano di sposarsi nella chiesetta di San Sebastiano e di fare la festa nella nuova proprietà”, racconta il primo cittadino. Berlusconi Junior ha 53 anni, un fisico mozzafiato e un forte fiuto imprenditoriale (genetico). Per lui sarebbero le seconde nozze, visto che in passato è stato sposato con Emanuela, una donna che non fa parte del mondo dello spettacolo e con cui ha avuto la primogenita Lucrezia Vittoria (oggi è diventato addirittura nonno).

“Credo che siano una bellissima famiglia e che il loro legame sia molto forte”, dice ancora il sindaco di Portofino alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. Nella città ligure, Pier Silvio ha comprato la villa di San Sebastiano: una casa da sogno con 300 metri quadrati di estensione. Ogni tipo di comfort all'interno: nove camere, sette bagni, un frutteto, un uliveto, un vigneto e la piscina. Ovviamente un panorama mozzafiato. Il costo? Secondo le indiscrezioni, Berlusconi jr avrebbe speso quasi 20 milioni di euro per aggiudicarsi la proprietà che risale al 1500.

