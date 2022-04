Sabrina Salerno, décolleté e minigonna: l'incidente hard davanti al fotografo

30 aprile 2022 a

Un problema con l'esuberante décolleté. Sabrina Salerno, su Instagram, pubblica una manciata di foto in abito da sera sbrilluccicante e soprattutto molto, molto ardito. Scollatura abissale, non in grado di contenere lo strepitoso davanzale della cantante ligure, 54 anni portati in maniera quasi miracolosa. Il fotografo becca l'autrice di Siamo donne (il tormentone sanremese del "oltre alle gambe c'è di più", in coppia con Jo Squillo) nel momento in cui, forse consapevole di stare rischiando un po' troppo, tenta di ricomporsi avvicinando i due lembi del bavero. Inutilmente, com'era facile prevedere.

Non paga, la Sabrina nazionale ha da risolvere anche il grattacapo della minigonna, decisamente molto mini. La posizione, se da un lato mette in luce le sue gambe da top model, dall'altra sembra sempre sul punto di regalare ai suoi affezionati followers qualche scorcio proibito.

La Salerno è tornata in tv con Name that tune - Indovina la canzone, terza edizione del game show musicale di Tv8. Partecipa nella squadra delle donne insieme a Iva Zanicchi, Michela Giraud e Mietta, mentre tra i maschietti sicca la presenza di Rocco Siffredi, Sua Maestà del cinema a luci rosse italiano. E il video-promo in cui l'attore hard ci prova con lei, mettendola in grave imbarazzo erotico, è diventato già un cult in Rete.

