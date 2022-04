Harry e Meghan Markle, "state lontani dal Giubileo": il diktat di Buckingham Palace, Regina in pericolo

30 aprile 2022 a

Meghan e Harry ci saranno oppure no al Giubileo del 2 giugno? Si tratta di un evento importante per la Regina Elisabetta, che celebra ben 70 anni sul trono d'Inghilterra. Ma l'attenzione sembra essersi spostata tutta sui duchi di Sussex e sulla loro partecipazione incerta. "Ho davvero l'impressione che Harry e Meghan amino tutte le speculazioni sul fatto che verranno o meno per il Giubileo", ha detto l'esperto reale Richard Eden nel corso del talk show di MailOnline, "Palace Confidential".

"Quelle che dovrebbero essere le meravigliose celebrazioni dell'incredibile lungo regno della regina, sono diventate una specie di saga, del tipo 'verranno-non verranno?'", ha continuato Eden. Sul tabloid The Sun, invece, Richard Kat ha scritto: "Penso che sia tragico per lei. L'ultima cosa che vuole sono queste continue e aspre liti con i suoi nipoti e la famiglia. Hanno avuto così tanti problemi negli anni '90 che speravano di essersi lasciati alle spalle, ma questo è in qualche modo anche peggio e deve essere enormemente difficile per lei e piuttosto disperato".

Ecco perché pare che a Harry e Meghan sia stato detto esplicitamente di "stare lontani dal Giubileo". Proprio per evitare dispiaceri alla Regina, che è già alle prese con condizioni di salute non proprio favorevoli.

