Meghan Markle e Harry? "Quando la Regina Elisabetta morirà...": voci a palazzo, perché finirà in disgrazia

Il principe Harry e Meghan Markle torneranno mai nel Regno Unito? Alla domanda che si pongono un po' tutti rispetto alla coppia ribelle della Royal Family risponde la giornalista e scrittrice Tina Brown. Secondo l'autrice del nuovo libro bomba The Palace Papers: Inside The House Of Windsor - The Truth And The Turmoil, Harry potrebbe anche voler fare ritorno nella famiglia reale dopo la morte della regina Elisabetta, dividendo il suo tempo tra Gran Bretagna e Stati Uniti, anche se è improbabile che Meghan lo segua a tempo pieno. "Quando la regina morirà Harry vorrà tornare per servire il suo Paese e troveranno un modo per coinvolgerlo. Ma non credo che Meghan avrà mai voglia di tornare indietro. Non le piaceva l'Inghilterra" ha detto Tina Brown al Daily Mail. E non le piace al punto che nemmeno a giugno, quando si festeggerà il Queen's Platinum Jubilee (il Giubileo di Platino di Elisabetta), tornerà a casa. Dunque, rottura nella coppia dopo la morte della Regina Elisabetta? Chissà...

"Blitz a Windsor nelle ultime ore". E quando Meghan si è trovata di fronte la Regina... terremoto reale

E per questo il principe Harry si è preso una bella lavata di testa dal suocero. "È un idiota" ha detto Thomas Markle in un'intervista con Dan Wootton andata in onda su GB News. Il padre di Meghan, che vive in Messico, non crede alla "balla" della sicurezza. "Penso che sia ridicolo", ha tuonato. "Sa quanta sicurezza avrà. È totalmente al sicuro in quella situazione. Quindi non capisco le cose che dice e ho così poco rispetto per quell'uomo. Io penso che sia un idiota". Sempre nell'intervista, ha anche detto di essere d'accordo con la valutazione dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump secondo cui Harry è succube di Megan. "Beh, questa è l'unica volta in cui sarò mai d'accordo con Trump", ha dichiarato Thomas Markle che invece a giugno sarà a Londra: "Non vedo l'ora che ci siano le celebrazioni. Mostrerò il mio rispetto per la Regina e farò in modo che lei capisca che tutta la mia famiglia rispetta i reali".

"Nessuna tappa in Inghilterra". Meghan Markle e Harry toccano il fondo, lo sfregio alla Regina malata

