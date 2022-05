Charlene di Monaco, primo evento con Alberto dopo la malattia: una foto impressionante

02 maggio 2022 a

Capello cortissimo biondo platino, un trucco leggero, niente gioielli se non fosse per dei sobri orecchini, un tailleur grigio giacca-pantalone, semplice ma elegante e delle scarpe con tacco nere. Ecco Charlene di Monaco. Bella, in forma, apparentemente serena. La principessa è finalmente tornata a casa e sembra essere rinata dopo quasi un anno di problemi di salute e di lontananza dalla sua famiglia, soprattutto dai suoi bambini.

Ora la principessa Charlene è stata immortalata al suo primo evento dopo il lunghissimo ricovero. Sabato 30 aprile pomeriggio a Monaco, ha partecipato alla premiazione dell’E-Prix di Formula 1, riporta il Corriere della sera, una gara che si disputa nel Principato, nel segno della sostenibilità. Un ritorno alla normalità per la moglie di Alberto che ha premiato sul podio i vincitori e ha scambiato con loro qualche parola.

Insieme alla principessa Charlene, sul palco d'onore, c'era un raggiante principe Alberto, con i loro figli, i principini gemelli Jacques e Gabriella. Pare che durante l'evento il nipote di Alberto, Louis, figlio di Stéphanie, non abbia mai perso di vista la piccola Gabriella. Louis, che è manager sportivo, è molto legato al principe di Monaco e in questi lunghissimi mesi in cui Charlene non c'era è stato molto vicino sia ad Alberto che ai due bambini.

