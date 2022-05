Kim Kardashian, "enorme buco sul sedere": scandalo sul red carpet, si presenta così

04 maggio 2022 a

Il Met Gala è uno degli eventi mondani più importanti e conosciuti al mondo. Anche quest’anno non ha deluso le aspettative, con Chiara Ferragni e Fedez tra i rappresentanti dell’Italia. Ma ovviamente non sono mancate le star internazionali, a partire dall’attrice Blake Lively, il cui cambio di abito sul red carpet ha incantato tutti. Non si può dire lo stesso di Kim Kardashian, che è finita al centro di diverse polemiche per aver indossato l’iconico vestito di Marilyn Monroe nonostante non gli entrasse.

Di conseguenza ha rischiato di rovinarlo, attirando le critiche di molti esperti di moda. Non riuscendo a chiudere la zip di quel vestito, pur di indossarlo al Set Gala la Kardashian lo ha lasciato aperto, coprendo il sedere con una pelliccia bianca. Sui social circola anche un video in cui si vede la Kardashian in preda al panico mentre la sua squadra lotta per infilarle l’abito. Nonostante non fosse in grado di chiuderlo completamente, Kim ha tirato un sospiro di sollievo quando le è stato proposto un trucchetto: appuntare la parte posteriore del vestito e poi nascondere la “pezza” con una pelliccia bianca.

In ogni caso la Kardashian ha indossato il vestito originale di Marilyn Monroe soltanto per fare una passerella di pochi minuti, dopodiché si è infilata una copia. “Spinta dall’ego, ha rischiato di danneggiare l’iconico abito per un servizio fotografico”, è la critica diffusa tra gli esperti di moda, secondo i quali sarebbe stato molto più semplice se la Kardashian avesse indossato direttamente la copia dell’abito.

