Chiara Ferragni nuda di fatto: topless e la minigonna si alza... le foto da censura

Una Chiara Ferragni semplicemente da urlo. Immagini ad altissimo tasso erotico. Il tutto sul suo seguitissimo profilo Instagram, laddove l'influencer più celebre e seguita d'Italia pubblica un rullino vietatissimo ai deboli di cuore.

"Ieri al Verduraresort", spiega in calce alle fotografie. Insomma, ecco che Chiara Ferragni era ospite nell'esclusiva struttura turistica che si trova in Sicilia.

E per l'occasione ha sfoggiato l'outfit, clamoroso, che potete vedere qui in calce. Scarpe rosa con tacco d'ordinanza, ma soprattutto un vestitino a fantasie floreali che è tutto un programma. Già, perché l'abito è scollatissimo e dell'intimo non vi è traccia: insomma, un roboante topless, mostrato a più riprese. E ancora, lo stesso vestito è molto corto, incredibilmente corto. Risultato? Scorci proibiti a tutte le latitudini del corpo della Ferragni...

