Martina Colombari a luci rosse: "Una sera è andato lungo. E...", rivelazione spinta su Costacurta

Martina Colombari, ex Miss Italia 1991, è sempre una delle donne più affascinanti del mondo del spettacolo. Oggi ha 47 anni e si divide tra teatro e tv. Nel 2004 si è sposata con Alessandro Billy Costacurta. I due hanno avuto un figlio, che si chiama Achille. La showgirl, intervistata dal settimanale Oggi, ha parlato della sua famiglia. Senza traccia di gossip. La coppia, infatti, è una delle più solide del panorama dello spettacolo.

“Achi è arrivato subito, una sera Ale mi ha detto che era “andato lungo” e io ero incinta”, dice la Colombari. Suo figlio adesso ha quasi 18 anni ed è un bellissimo ragazzo. La famiglia Costacurta, però, non si è allargata. “Anche se li avremmo voluti, non ne sono arrivati altri”, spiega la conduttrice. Che è molto attiva sul fronte della beneficenza. “Con Fondazione Rava ad Haiti ho conosciuto bambini stupendi, e il bene che doni tampona i vuoti che hai quando guardi tuo figlio alto due metri”, dice ancora.

La bellezza è stata sicuramente per la Colombari un tratto distintivo sin da subito. A tal proposito ha detto: “Gli uomini pensavano fossi una bella ragazza e basta. Anche Ale mi ha avvicinata per il mio aspetto fisico. Ma fossi stata una cretina, dopo una settimana mi avrebbe sostituita. Invece adesso mi piace immaginarci tra vent’anni, a passeggiare mano nella mano a Riccione. Tante coppie intorno a noi si sono separate, ne parlavamo l’altro giorno. E lui diceva che se lo lasciassi troverei un altro. Non credo”, svela nell'intervista.

