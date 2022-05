Amici, ad Alex e Luigi per la prima volta.. La sorpresa clamorosa

12 maggio 2022 a

a

a

Nella puntata in onda su Canale 5 di oggi, giovedì 12 maggio, la produzione di Amici ha voluto donare un momento di felicità ai suoi allievi organizzando delle sorprese ad Alex e Luigi. Ma quella di quest'ultimo ha lasciato un sogno particolare. È stata l'associazione italiana AGD (Coordinamento tra associazioni di aiuto a Bambini e Giovani affetti da Diabete) che ha voluto stupire il ragazzo. La storia di Luigi, che ha il diabete, ha colpito l’associazione la quale, per la prima volta nella storia del programma, ha contattato lo staff di Maria De Filippi.

"Il mio corpo...": Giulia Pauselli si ritira: cos'è successo dietro le quinte di Amici

La conduttrice ha convocato il ragazzo in una stanza e proprio qui gli ha fatto trovare una scatola con al suo interno Lino, un orsacchiotto simbolo dell'associazione. "Non so come ringraziarvi, per me è un gesto molto grande. È giusto che la gente sappia. Lino sarà il mio compagno per sempre" ha commentato Strangis visibilmente emozionato.

"Solo due volte l'anno". Gerry Scotti rivela il retroscena sulla De Filippi: com'è il rapporto tra i due



Anche Alex è rimasto particolarmente stupito dalla sorpresa ricevuta. Maria ha chiamato il ragazzo in studio con la scusa di fare delle prove. Ad un certo punto la musica si è interrotta ed è partita una voce fuoricampo che leggeva una lettera. Si trattava del migliore amico del cantante, il quale ha ripercorso tutti i migliori momenti vissuti con lui. Alex, estremamente introverso, è riuscito però a dire qualche parola: "È da tanto che non vedevo qualcuno fuori da qua. Qui per me è una seconda casa, quindi vedere degli amici qui è stranissimo". I due sono stati a lungo separati a causa del trasferimento di Alex a Cambridge e successivamente ad Amici. I due si erano un pò persi di vista ma grazie a Maria, che li ha messi faccia a faccia, non ci è voluto molto perché si ritrovassero.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.