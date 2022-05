Martina Colombari, si alza la gonna e... spunta una foto proibita

13 maggio 2022 a

Martina Colombari è più raggiante che mai. Nell'ultimo scatto pubblicato sul suo account Instagram l' ex Miss Italia ancora una volta riesce a lasciare senza parole i suoi fan. Fin dagli esordi della sua carriera ha sempre stupito i suoi ammiratori, sia per il suo talento professionale, sia per la sua ineguagliabile bellezza. Un vero e proprio fascino senza tempo.

Proprio con i social la Colobari si è reinventata, diventando un' influencer di enorme successo. Ha così avuto modo di impegnarsi in nuovi progetti che i social le offrivano ed è anche qui che ha maturato un rapporto molto intimo con i suoi followers tanto da condividere con i loro momenti di vita quotidiana mischiati alla sua passione per lo sport. Durante gli ultimi anni, infatti, Martina è stata classificata tra le influencer sport addicted .

Ecco gli scatti postati dall'influencer:



Martina, oltre ad essere influencer, e prima di tutto mamma di Achille Costacurta , nato dall'amore con il marito Alessandro Billy Costacurta , dirigente sportivo. Ecco quindi in quest'ultimo scatto postato su Instagram, qualche ora fa, la sua bellezza esaltata appieno. In un abito fucsia cangiante mostra le gambe toniche e lunghissime ai suoi fan. I quali mi sembra, come sempre. Uno scatto che rappresenta un fermo immagine di bellezza e sensualità, rimasta come la stessa del giorno in cui è diventata Miss Italia.



