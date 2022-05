Belen Rodriguez, Lato B al vento. La foto rubata in lingerie: attentato alle coronarie

14 maggio 2022 a

a

a

Una Belen Rodriguez incontenibile sul set e,di conseguenza, sui social. In attesa di trascorrere qualche giorno romantico con Stefano De Martino, al terzo burrascoso secondo di fiamma, la showgirl argentina (che nel giugno del 2021 è diventata mamma per la seconda volta della piccola Luna Marì, avuta dall'ex Antonino Spinalbese) si concentra sul lavoro. Che tv a parte (è conduttrice delle Iene su Italia 1) significa moda. Belen posa per un piccantissimo shooting fotografico in bianco e nero, coperta (si fa per dire) solo da completi intimi striminziti.





Il risultato è quello di sempre: strepitoso. Occhi chiusi, labbra socchiuse, atteggiamenti languidi e sensuali. E curve a stento contenute dalla lingerie, studiata peraltro per non adempiere a quel compito.

Belen Rodriguez, Stefano De Martino non c'è? Beccata così: foto che parlano da sole | Guarda

Come da tradizione, la Rodriguez non tiene tutto per sé e concede a fan, follower e semplici curiosi qualche chicca dal backstage, gustosissime anteprime in grado di far saltare sulla sedia anche i più algidi osservatori esterni.

E come spesso accade, il massimo dell'erotismo Belen lo mette in scena in maniera casuale, con nonchalance. In maniera quasi involontaria. Succede quando, un svolta abbandonato il reggiseno e le pose statuarie, si concede un attimo di relax sdraiandosi sul letto a pancia in giù. Il sorriso in primo piano è smagliante, sullo sfondo si intravedono i piedini sollevati. In mezzo, un plastico Lato B al vento. Delirio totale.

"Sì. mi masturbo. Quando...". Belen Rodriguez senza limiti e senza censura: Le Iene a luci rosse

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.