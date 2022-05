Cesara Buonamici si sposa a 65 anni. Invitati vip, una assenza clamorosa (e c'è il generale)

14 maggio 2022 a

Si è sposata, Cesara Buonamici, e come a ogni matrimonio vip il gossip impazza: chi c'era e soprattutto chi non c'era alla cerimonia? Una celebrazione, va detto, per pochi intimi. Un parterre selezionato tra cui spicca però qualche "insospettabile" amico stretto degli sposi, dal mondo dello sport a quello della tv. La storica mezzobusto del Tg5, uno dei volti più amati e riconoscibili della galassia Mediaset, è salita all'altare ed è convolata a nozze con rito civile con Joshua Kalman, il compagno con cui condivide la vita dalla bellezza di 24 anni.

Una svolta clamorosa per la brava e simpatica Cesara, che a 65 anni ha voluto così "istituzionalizzare" il rapporto con il medico. Cerimonia per pochi, si diceva, a Fiesole, città d'origine della giornalista che con Enrico Mentana, Lamberto Sposini ed Emilio Carelli ha di fatto creato il mito del Tg5 a inizio anni 90, trasformando una delle tante scommesse di Silvio Berlusconi, sfida temeraria alla Rai e al Tg1, in una delle colonne del palinsesto del Biscione. Al matrimonio non c'era Mentana, oggi direttore del TgLa7 e impegnato nella moderazione di un dibattito pubblico con Enrico Letta, Carlo Calenda e Antonio Tajani.

C'era invece, per restare in ambito Tg5, il direttore Clemente J Mimun, altro storico compagno di viaggio professionale di Cesara. A Fiesole, dove ha sede anche l'azienda di famiglia della Buonamici che produce olio di oliva, hanno partecipato, tra gli altri, il principe Emanuele Filiberto, l'allenatore Cesare Prandelli (ex mister di Fiorentina e Nazionale), l'imprenditore fiorentino Mario Luca Giusti, il generale Leonardo Tricarico (con cui la Buonamici condivide spesso, nelle ultime settimane, le ospitate a Stasera Italia su Rete 4, e il fotografo Mario Sestini. Per la festa 'vera' bisognerà invece aspettare mercoledì, quando, a Roma, si terrà il ricevimento per un centinaio di ospiti alla Terrazza Borromini.

