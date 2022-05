Marika Milani, "facevo la commessa. Ma ora...": le foto estreme della nuova musa di Rocco Siffredi

15 maggio 2022 a

Marika Milani è una delle ultime scoperte di Rocco Siffredi, maestro indiscusso nel campo dell’hard. “Lei mi fa ricordare un po’ Moana con questo sguardo un po’ così, con questo sorriso e la sua fisicità”, ha detto Siffredi di Marika, la cui vita è cambiata la scorsa estate, quando ha partecipato all’Academy di Rocco.

“Ho scelto questa svolta professionale - ha spiegato in un’intervista rilasciata a Mow Mag - perché sentivo di vivere una vita che non era più la mia: non ero soddisfatta. Avevo bisogno di qualcosa in più, principalmente per credere in me stessa. Prima ero commessa in un supermercato. Mi piace stare in mezzo alla gente e so di aver scelto un enorme cambiamento rispetto a prima. Non sono una grande esperta di film hardcore, ma mi piace molto il sesso: mi piace farlo e sto accrescendo la competenza nel farlo di fronte alle telecamere”.

In questo senso avere una guida come Siffredi non può che essere di aiuto: “Sono contenta dell’opportunità di girare con Rocco - ha confermato la ragazza - in realtà sono ancora un po’ timida e per lasciarmi andare ci metto un po’, rispetto ai tempi delle produzioni per adulti. Nei film che abbiamo girato a Roma e Milano all’inizio ero in soggezione. Ma lui è davvero un maestro nel far sentire l’attrice a proprio agio sul set”.

