Ambra Angionlini, il primo striminzito bikini dell'anno: foto pazzesche

Ambra Angiolini inaugura la stagione con uno scatto a dir poco bollente. L'attrice ha infatti pubblicato su Instagram una foto che la ritrae in bikini, seduta sul bagnasciuga. La Angiolini si trova a Stromboli per le riprese di una serie tv ed ecco che ne approfitta per dedicarsi a qualche momento di relax. Ma per l'attrice il periodo non è proficuo solo sul lavoro. Qualche giorno fa il settimanale Diva & Donna l'ha paparazzata assieme a un "amico" misterioso.

I due sono stati ripresi mentre ai tavolini di un bar si scambiavano un bacio che ha fatto pensare che Ambra abbia ritrovato l'amore. L'attrice ha così archiviato ufficialmente la storia d'amore con Massimiliano Allegri. Un addio, il loro, parecchio burrascoso con al centro un sospetto di corna. Acqua passata? Non per Dagospia che maliziosamente ha ipotizzato che il bacio fosse finto.

"Baci ad orologeria sui settimanali di gossip! A Milano si vocifera che le slinguazzate di Michelle Hunziker (con Giovanni Angiolini) pubblicata da Chi e quella di Ambra con amico misterioso svelata da Diva & Donna - si legge - siano autentiche come gli zigomi di Sabrina Ferilli". E ancora: "Che non ci sia, dietro queste operazioni, l'intenzione di promuovere le trasmissioni tv a cui questi personaggi sono legati? Ah, non saperlo...".

