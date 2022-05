Belen Rodriguez, subito dopo la fine de "Le Iene"... indiscrezioni bollenti sull'argentina

Francesco Fredella 18 maggio 2022 a

Le Iene e poi Tu si que vales, le fatiche televisive di Belen Rodriguez stanno per terminare. Adesso, però, l’argentina vuole riposarsi un po’ e scappare a Ibiza, quartier generale da sempre per i Rodriguez. Adesso, la showgirl argentina pensa alle vacanze. A lanciare l’anticipazione del luogo che la vedrà in ferie è stata proprio lei su Instagram Stories commentando con questa frase le immagini di un outfit del suo nuovo brand. Sicuramente Belen sarà a Ibiza con Stefano De Martino, suo marito (perché legalmente sono ancora sposati), la piccola Luna Marì (nata dalla storia con Antonino Spinalbese) e Santiago (il figlio che ha avuto con l’ex ballerino di Amici).

Da sempre, nei mesi caldi, Belen si trasferisce a Ibizia con tutta la sua famiglia (papà Gustavo e Jeremias sono reduci dall’Isola dei famosi). Ma gli occhi di tutti, ormai da giorni, sono sulla storia d’amore tra Belen e Stefano. I due, come se fossero sulle montagne russe, hanno ripreso a frequentarsi prima in sordina e poi praticamente alla luce del sole. Un vero gossip estivo che sta coinvolgendo la coppia.

I diretti interessati, però, preferiscono non parlarne più: silenzio assoluto. Il loro amore è sbocciato all'improvviso, tra qualche paparazzata dei settimanali di gossip - che non perdono mai di vista Belen - e la sua vita quotidiana scandita da programmi tv e social. Cosa accadrà questa estate? Per Belen, ormai, la bella stagione è iniziata. Ed è più rovente che mai. Quindi, prepariamoci a vedere qualcosa di veramente esplosivo.

