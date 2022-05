Orietta Berti, la confessione piccante sconvolge Sandra Milo: a letto... "Ma non vi vergognate?"

Francesco Fredella 19 maggio 2022 a

"Tu hai fatto l’amore solo con Osvaldo?!": Sandra Milo non ha parole e resta sconvolta quando chiacchiera con Orietta Berti delle cose più intime. Insomma, per intenderci, si tratta dei classici segreti tra donne. Tutto avviene nel corso del programma Quelle Brave Ragazze, in onda stasera alle 21.15 su Sky. Si parla anche di sesso.

Ad aprire le danze, con una domanda innocente, ci pensa Mara Maionchi. La Berti rivela di aver fatto l'ultima vacanza da sola ben 15 anni fa. E poi la Milo parla anche di uomini passati e dell'amore. “Hai avuto solo lui? Hai fatto l’amore solo con lui? E con nessun altro?”, chiede alla Berti. Che risponde: “Perché, devo andare con qualcun altro? Per carità, non è obbligatorio". E scoppia una forte risata della Maionchi, che poi viene interpellata. “Un uomo solo dopo che mi sono sposata, sì. Ma non è che ho fatto fatica. [...] Sessualmente io non sono proprio la regina del tango", risponde.

Sembra un vero e proprio siparietto. Lungo e pieno di spunti che diventano subito virali. A questo punto, Sandrocchia (come l'ha chiamata spesso il pubblico), lancia un appello: “Non vi vergognate. Perché uno poi della propria sessualità si vergogna, come se fosse un sentimento da tenere nascosto. E’ il sentimento più naturale che c’è, assolutamente, il più sincero”. Infatti, la Milo - Musa ispiratrice di Federico Fellini - non ha mai fatto mistero della sua vita sessuale. Anzi, si è sempre ispirata ad un senso di libertà, senza alcuna vergogna.

