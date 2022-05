Soleil Sorge, non solo microbikini: si gira ed è topless, una foto estrema

20 maggio 2022 a

Uscita dal Grande Fratello Vip di grande successo, Soleil Sorge si prepara a vivere altri mesi di intensa attività televisiva, tra ospitate e nuovi reality. Per "scaldarsi", ecco dare spettacolo nel suo habitat naturale, Instagram. La giovane e bionda influencer, che si è concessa una vacanza a Ibiza insieme ai compagni di GF Sophie Codecgoni, Alessandro Basciano e Gianluca Costantino, ha sfruttato un'uscita in mare aperto sullo yacht per farsi scattare alcune foto "estreme", per la carica erotica trasmessa.

Senza voler essere blasfemi, il bikini somiglia parecchio a "un atto di fede", in quanto per vederlo occorre veramente aprire cuore e dare fondo alla fantasia per quanto è striminzito. Come se non bastasse, una volta tornata a riva con gesto selvaggio e liberatorio la bella 27enne si slaccia il reggiseno e lo sventola sulla propria testa, per il primo topless anticipato di questa estate. Alle sue spalle, le onde del mare si increspano imbizzarrite davanti a cotanto spettacolo.

Le imprese ibizenche confermano intanto il grande feeling tra Soleil e la ex Uomini e donne Sophie Codegoni, affiatate nella casa di Cinecittà nel reality condotto da Alfonso Signorini e in piena sintonia anche una volta fuori, nella vita reale (ammesso che quella fotografata a uso social sia "vita reale", ovviamente).

