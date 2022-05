Kim Kardashian al lago con il micro-slip? Si vede (quasi) tutto: vietata ai minori

20 maggio 2022 a

Kim Kardashian più sexy che mai. La regina indiscussa delle influencer ha posato per l'iconica rivista Sports Illustrated Swimsuit. Tra costumi striminziti e pose audaci la modella ha fatto letteralmente perdere la testa ai suoi fan (in particolare per il micro-slip che lasciava ben poco lavoro alla fantasia). Per annunciare la sua nuova campagna nella nota rivista, Kim ha ovviamente deciso di utilizzare il suo profilo Instagram, postando le foto sexy scattate a gennaio in Repubblica Dominicana. L'influencer condivide tutto con i suoi followers, dai successi lavorativi fino ai suoi segreti familiari più intimi.

Ecco le foto dell'influencer che hanno fatto impazzire i fan:

La location scelta è un laghetto concolor smeraldo dove Kim mostra fiera il suo fisico seducente. Tra un bikini striminzito e l'altro che lascia poco all'immaginazione, la Kardashian osa anche un tuffo da vera professionista. In uno degli scatti la si vede anche guidare una moto in mezzo alla giungla come una vera e propria amazzone. Non si può dire il contrario: Kim è più in forma che mai.

La 41enne è una vera e proprio icona di bellezza. Le sue forme giunoniche in primo piano hanno fatto sognare ben 311 milioni di followers su Instagram. Il fotografo Greg Swales l'ha ritratta come fosse una dea. I fatti parlato da soli: Kim, ancora una volta, si è riconfermata la queen indiscussa di Instagram.

