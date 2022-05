Paola Di Benedetto ha ritrovato l'amore? Ecco con chi è stata pizzicata

26 maggio 2022 a

Sembrerebbe essere nata una nuova inaspettata coppia. Di chi si tratta? Secondo Amedeo Venza, esperto di gossip, tra Paola Di Benedetto e Rkomi sarebbe scoccata la scintilla ad un evento nel noto locale milanese Just Cavalli. L'ex vincitrice del Grande Fratello Vip avrebbe quindi ritrovato l'amore a fianco del cantante?

Paola Di Benedetto, Jody Cecchetti e Camilla Ghini, i volti del Radio Zeta Future Hits Live

A lanciare l'indiscrezione sarebbe stato un utente che ha sorpreso i due ragazzi in atteggiamenti molto intimi, non ci sono foto al riguardo ma a suo dire, sarebbe scattato anche bacio passionale. Il tutto sarebbe stato poi riferito con un messaggio all'esperto di gossip Venza. Dopo la fine della sua relazione con Federico Rossi, la Di Benedetto non ha più dato notizie riguardo la sua vita privata. I più curiosi però non vedono l'ora di vederla al fianco di un nuovo amore e, a quanto pare, potrebbe essere proprio Rkomi.

"Ciao Amedeo, io lavoro al Just Cavalli e ieri c’era un evento molto figo con tanti nomi della tv, tra cui la Paola Di Benedetto che era attaccatissima con Rkomi e si sono anche baciati. Erano stupendi da vedere" questo il messaggio inviato da un dipendente del locale all'esperto di gossip, il quale ha prontamente condiviso tutto sui suoi canali. Al momento non sono arrivate smentite o conferme dai diretti interessati, non resta che vedere quali altri sviluppi riusciranno a scovare i fan più curiosi.

