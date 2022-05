Nicolò Zaniolo, "con quel gamberetto...". Allusioni sessuali e misure intime: la vip che lo umilia

30 maggio 2022 a

Chiara Nasti è arrivata al limite della sopportazione e risponde per le rime ai tifosi della Roma e, soprattutto, all'ex Nicolò Zaniolo. Di fronte all'ennesimo messaggio in cui le veniva fatto notare il coro intonato dai tifosi della Roma durante i festeggiamenti per la vittoria della Conference League, l'influencer ha sbottato.

"Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo" questa la frase incriminata del coro, riferendosi alla recente notizia che la coppia Zaccagni-Nasti sta aspettando un maschietto. Il calciatore della Roma, durante la festa, si trovava sul pullman che è passato in mezzo alla folla di tifosi, assieme a tutti i compagni di squadra, per festeggiare la vittoria. Quando ha sentito questo coretto, Zaniolo si è messo a ridere compiaciuto e questo non è per niente piaciuto all'influencer.

"Mmmm, che con quel gamberetto non si sa come già ne abbia avuto uno e che siete tutti sfigati e fate anche schifo" ha replicato la Nasti andandoci giù pesante. D'altronde, però, le accuse non sono da meno. Non si è ancora espresso in merito il compagno, nonché calciatore della Lazio, Mattia Zaccagni. Pensare che i due calciatori saranno presto fianco a fianco in campo per il ritiro in Nazionale. Ne vedremo delle belle.

