Chiara Ferragni, incidente ad altissimo tasso erotico: un seno sfugge, si vede tutto

Mamma mia, Chiara Ferragni. "Last night", scrive su Instagram per introdurre l'ultimo incendiario rullino di fotografie che la vedono come protagonista esclusiva e inarrivabile. Foto scattate nell'esclusivo Augustus Hotel & Resort.

La follia di Chiara Ferragni: su la camicia e forme (senza veli) in libertà. Una foto da urlo | Guarda

E così eccola, l'influencer più famosa d'Italia, mostrarsi fasciata in un vestito nero che quasi... non esiste. Già, una gonna e due fasce incrociate a coprirle, parzialmente il seno. Oltre alle scarpe con rigoroso tacco, Chiara Ferragni non indossa niente altro. E le fasce, in verità, "faticano" non poco a coprirla, tanto che in una delle foto spunta anche il capezzolo..

