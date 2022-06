Stefano De Martino, l'indiscrezione: "Quanto guadagna con una sola serata in discoteca"

08 giugno 2022 a

Questo è un vero e proprio periodo d'oro per l'ex ballerino nonchè conduttore Stefano De Martino. Tra il lavoro che va a gonfie vele e la relazione con la sua Belen che decolla ogni giorno di più, Stefano non può proprio lamentarsi. Oltre alla conduzione di Bar Stella e Stasera tutto è possibile, De Martino ha iniziato anche a guadagnare con un 'secondo lavoro'.

Il conduttore parteciperebbe infatti a serate in discoteca guadagnando cachet da urlo. A riportare questa indiscrezione è stato il magazine Pipol Tv che, sulla sua pagina Instagram, ha spifferato quanto si mette in tasca De Martino per una sola ora di dj set: ben 15 mila euro. Tale compenso non includerebbe nemmeno eventuali stories o pubblicità sui social poiché al suo agente, Beppe Caschetto, non piacerebbe particolarmente mischiare il lavoro nei locali notturni con quello in tv.

Che dire, sicuramente Stefano non se la sta passando male. Il conduttore si è anche appena riconciliato con Belen dopo diversi tira e molla e ora parrebbe che facciano coppia fissa. Una cosa è certa però, i due non si risposeranno più. Il motivo? De Martino, senza troppi peli sulla lingua, ha dichiarato qualche giorno fa che un matrimonio con Belen basta e avanza!

