Sabrina Salerno, proprio lì in mezzo... il dettaglio in una foto incendiaria, fan impazziti

08 giugno 2022 a

"Liguria o Veneto?", chiede malandrina Sabrina Salerno ai suoi followers a corredo dell'ultima strepitosa foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Già, il quiz parla ovviamente con le immagini postate nel rullino: ecco la strepitosa showgirl, 53 anni portati divinamente, mostrarsi in bikini tra le acque del mare.

E insomma, ci si interroga: dove sarà? In Liguria oppure in Veneto? Ai posteri l'ardua sentenza. Quel che c'è di certo, però, è che la Salerno sfoggia un corpo impressionante, clamoroso, caratterizzato dalle ben note e procaci forme, che non perde occasione di mostrare con giusto orgoglio. E così eccole, fasciate in rosso, ma soprattutto impreziosite da un ciondolo che va ad "adagiarsi" nel più strategico, e piccante, dei punti.

