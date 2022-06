Beatrice di York pubblica questa foto: clamorosi veleni a Windsor, avete notato che Kate Middleton...

09 giugno 2022 a

Il Giubileo della Regina è ormai finito da giorni ma non per questo smette di far parlare. Questa volta nell'occhio del ciclone è finita la principessa Eugenie di York a causa di un non troppo innocente post su Instagram. Ecco quindi alimentate le voci sulle antipatie di corte, ottimo pane per i fan delle vicende reali.

La principessa, con una fitta carrellata di foto del Giubileo, ha voluto ringraziare in un post Instagram la nonna per i suoi 70 anni di regno. Prima foto ad apparire è ovviamente quella di Queen Elizabeth nel suo ormai famoso completo verde acido. La carrellata poi prosegue con immagini della 32enne Eugenie nei più bei momenti di festeggiamento con il marito Jack Brooksbank e con il figlio August che ha fatto il suo debutto ufficiale proprio durante il Giubileo con la sorella Beatrice di York.

Ecco il post Instagram modificato di Eugenie di York:

Una foto fra tutte ha fatto però scalpore. Si tratta di una delle tante immagini che ritraggono la Regina Elisabetta affacciata al balcone di Backingam Palace. Nella foto postata appare la Regina con affianco il Principe Carlo, il Principe William con i figli George e Charlotte, ma un'importante presenza è stata tagliata: Kate Middleton. Un passo falso per la principessa che qualcuno ha provato a difendere dando la colpa al ridimensionamento automatico di Instagram sulle foto. Dopo la valanga di critiche la principessa ha immediatamente modificato la foto, includendo questa volta Kate. È stata una disattenzione o un chiaro schieramento dalla parte di Meghan Markle? Secondo i più informati la risposta starebbe nella seconda ipotesi dato che le due sono molto amiche.

