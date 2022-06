Lulù Selassiè, polemica sul party di compleanno: "Tristezza e malinconia", volano stracci tra due ex gieffini

12 giugno 2022 a

Grandi festeggiamenti per i 24 anni di Lulù Selassiè, ex protagonista del GfVip. Alla sua festa di compleanno c'erano ovviamente le sue sorelle Clarissa e Jessica, ma anche Giacomo Urtis e Giucas Casella, che hanno condiviso con lei l'esperienza nella casa più spiata d'Italia. Un video del party è stato pubblicato dal profilo di Chi su Instagram. A commentare il filmato è stata Selvaggia Roma, pure lei ex gieffina, che ha scritto: "Mamma mia un brivido di tristezza e di malinconia a vedere questo video. Vedo manichini e poca verità. Dovrebbe festeggiare con i suoi veri amici, una pizza e una birra in compagnia, meno trucco, un jeans, una maglietta e tanti abbracci da chi sul serio le vuole un gran bene”.

Le parole di Selvaggia hanno sollevato un polverone. Immediata la replica di Giacomo Urtis, che ha conosciuto la Roma al GfVip 5: "Ci conosciamo, con le sorelle Selassié, da 10 anni almeno e gli amici c’erano, ma ovviamente non abbiamo fatto la foto con la squadra da calcio. Quando ti senti triste e vuoi dei brividi, pensa alla tua vita, al tuo percorso, al Gf oppure alla tua carriera da attrice”.

Alla festa non c'era ovviamente Manuel Bortuzzo, ex fidanzato di Lulù. La loro storia era iniziata all'interno della casa, ma fuori Cinecittà non ha retto. Dopo la rottura, il nuotatore e la principessa non si sono più fatti vedere insieme. Secondo i ben informati, a soffrire di più sarebbe stata la ragazza. Mentre Bortuzzo ha messo a tacere le voci di un eventuale coinvolgimento della sua famiglia nella rottura, dicendo di aver preso la decisione in totale autonomia.

