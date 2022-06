William e Carlo, "resa dei conti con la Regina". Nuovo fronte: la famiglia esplode

13 giugno 2022 a

Il principe Andrea sperava di poter tornare alla vita pubblica prima o poi. Dopo le accuse di violenza sessuale lanciate dalla 38enne americana Virginia Giuffrè, riferite al periodo in cui il Duca di York frequentava il miliardario pedofilo Jeffrey Epstein, il secondo figlio maschio della Regina Elisabetta aveva deciso di dimettersi dal suo ruolo pubblico, col consenso della madre e di tutta la famiglia reale. Adesso che la bufera è passata, però, il principe contava sulla possibilità di partecipare il prossimo 17 giugno alla cerimonia dell'Ordine della Giarrettiera, il più antico ordine cavalleresco britannico istituito nel Medioevo.

A quanto pare, però, Andrea potrà prendere parte solo ai festeggiamenti che si terranno in privato a Windsor. Secondo William e Carlo, che avrebbero avuto una sorta di resa dei conti con la Regina, è ancora troppo presto per reintrodurre il Duca di York nella vita pubblica. "È stata una decisione presa nell'interesse di tutta la famiglia, ma anche del duca di York", ha rivelato una fonte al Sun. Andrea sperava addirittura di poter partecipare al Royal Ascot, la famosa corsa reale che si tiene dal 14 al 18 giugno nel Berkshire. Ma anche in quel caso William e Carlo avrebbero convinto la Sovrana a non permetterglielo.

Di recente, inoltre, il Duca di avrebbe chiesto alla madre di riavere indietro i suoi titoli e soprattutto di ripristinare il suo ruolo di colonnello dei granatieri. In ogni caso, secondo il Sun, è improbabile che i granatieri lo rivogliano indietro per via dei suoi legami con Epstein e dello scandalo sugli abusi sessuali.

