Charlene di Monaco, "il Covid solo una scusa": conferme agghiaccianti sul vero male che la ha colpita

Un altro mistero, un calvario che sembra non finire mai, quello di Charlene di Monaco, la principessa triste, che due settimane fa aveva contratto il coronavirus. Peccato che da quel momento, di lei, si siano perse le tracce. Sparita ormai da quindici giorni. Tanto che inizia a farsi strada il sospetto che quella del Covid sia solo una scusa.

Che fine ha fatto Charlene? Per certo al Gran Premio di Formula 1 che si è tenuto a Monaco a fine maggio era apparsa in gran forma. Ma col passare dei giorni, come detto in premessa, si infittiscono le voci sul suo precario stato di salute. Il Covid solo un alibi? Actu France solleva un dubbio parlando di un "crollo improvviso" dovuto al ruolo di Nicole Coste. L'ex amante di Alberto, che oggi ha un figlio di ormai 18 anni, avrebbe approfittato del lungo periodo passato da Charlene in Sudafricas per "insinuarsi" a Palazzo Grimaldi.

Secondo quanto si apprende si starebbe muovendo e neppure troppo nell'ombra per ricevere un invito a figurare insieme al principe Alberto a due eventi esclusivi. Nel dettaglio si tratta del Ballo della Rosa, a cui Charlene tiene molto ma che non ha ancora confermato. Da par suo Alberto è stato costretto nuovamente a smentire con forza le ricostruzioni, comprese quelle sugli accordi milionari per evitare la conferma pubblica della separazione. "Il nostro amore è grande", assicura Alberto. Ma l'ultima sparizione di Charlene continua a fare rumore. Molto rumore. E il mistero si infittisce.

