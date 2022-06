Chiara Ferragni e Fedez? "Istigazione e insulti, perché sono intoccabili": la vip che vuota il sacco

16 giugno 2022 a

Finiscono di nuovo nel mirino di Selvaggia Lucarelli, la coppia social composta da Chiara Ferragni e Fedez. Rispondendo ad alcuni suoi follower su Instagram, la giornalista e giurata di Ballando con le Stelle ha scritto che i "Ferragnez" sono intoccabili. Insomma, se solo qualche giorno fa la Lucarelli aveva attaccato il rapper milanese per aver pubblicato degli audio strazianti della seduta con il suo psicologo dopo aver scoperto di avere il cancro al pancreas, ora scrive che Fedez e Ferragni sono "intoccabili" per tre motivi. Primo, per il loro "peso mediatico" che consente alla coppia di avere "buoni rapporti di convenienza per stampa, tv, politica, business, etc".

Il secondo motivo, sempre secondo il ragionamento della Lucarelli, è che su loro due, proprio a causa della enorme statura mediatica, "c'è totale assenza di analisi critica della loro comunicazione".

Infine la giornalista di Domani ha affermato che ogni volta che qualcuno osa criticare Chiara Ferragni e Fedez, quel qualcuno viene ricoperto dagli insulti da parte dei fan/followers "talvolta più o meno istigati dai loro beniamini", accusa ancora la Lucarelli. Che infine non si trattiene dall'affondare il rapper milanese: "Non regge il dissenso", scrive Selvaggia. E conclude: "Ci sarebbe anche altro da dire, ma ho finito lo spazio".

