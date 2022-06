Chiara Nasti-choc: "Le donne incinte svaccano. Io...", scoppia una polemica furibonda

16 giugno 2022 a

Chiara Nasti ormai è abbonata alle polemiche. Dopo quel "gamberetto" rivolto al suo ex Zaniolo, l'influencer partenopea si trova nuovamente nel bel mezzo di una bufera social. Questa volta a far scoppiare la polemica è una suo post che riguarda i chili presi nel corso della gravidanza. La compagna del calciatore Mattia Zaccagni ha infatti postato una foto in costume da bagno al mare.

Il suo fisico, nonostante sia incinta da ormai 5 mesi, non pare abbia subito conseguenze, in termini di chili, dalla gravidanza in corso- Ma tra i commenti, spunta anche qualche critica. Così lei replica subito. Parlando del suo peso in gravidanza, infatti, ha affermato: "Per fortuna non ho messo ancora 1 chilo ma solo 100 grammi in 5 mesi (non sto scherzando) magari li metterò tutti insieme non so… Per ora non ho preso un chilo!".

Ma qualcuno la fulmina subito: "Cosa ci sarà di male a dire di aver preso qualche chilo? Per una cosa così bella poi...". La controreplica della Nasti è arrivata a stretto giro: "Cosa ci sarà di male a dire di aver preso qualche chilo? Per una cosa così bella poi...". E su quel "svaccano" è scoppiato un inferno. In tanti l'hanno accusata di essere presuntuosa. Ma non è la prima volta che l'influencer lancia una provocazione sui social.

