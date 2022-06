Ambra Angiolini, ancora dramma: con che donna beccano Max Allegri

23 giugno 2022 a

Sono arrivate in esclusiva le foto di Massimiliano Allegri in spiaggia con una nuova donna misteriosa. Per il momento non è ancora stata svelata l'identità della nuova 'amica' né se sia effettivamente il flirt di Allegri, fatto sta che questa è la prima vera estate da single dell'allenatore. Un caso, quindi, la presenza della donna accanto a lui?

I due sono stati pizzicati da FanPage.it in Sardegna nel lussuoso resort di Santa Margherita di Pula. Nelle foto si vedono Massimiliano in piedi accanto alla donna dalla chioma mora e il costume giallo. Nessun bacio al momento è stato catturato dagli obbiettivi dei paparazzi, ma non si escludono nei prossimi giorni.

Si è vociferato anche che la donna potrebbe essere la stessa che ha fatto perdere la testa ad Allegri subito dopo la fine della storia d'amore con Ambra Angiolini. Massimiliano era infatti finito al centro del gossip a novembre del 2021 dopo le indiscrezioni apparse su Oggi. La rivista aveva spifferato che l’allenatore della Juve avesse già perso la testa per un’altra donna, molto vicina agli ambienti juventini. Al momento non ci sono state prove al riguardo ma una cosa è certa, Ambra e Massimiliano hanno chiuso definitivamente la loro storia dopo ben quattro anni, per un presunto tradimento dell'allenatore. C'entrerà forse la donna con il bikini giallo?

