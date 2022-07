Myrta Merlino, topless a 53 ani: come l'hanno paparazzata in spiaggia

01 luglio 2022 a

Myrta Merlino si gode finalmente le meritate vacanze dopo una stagione lavorativa estremamente proficua. La conduttrice è stata pizzicata assieme al compagno Marco Tardelli in atteggiamenti molto affettuosi sul bagnasciuga di Sabaudia. Baci, abbracci, e topless da urlo quelli ripresi dai paparazzi del settimanale Vero.

La giornalista è stata beccata in topless in un momento di estremo relax con l'ex calciatore. I due sono amici da sempre ma fidanzati dal 2017. Hanno cinque figli avuti dalle loro rispettive relazioni precedenti e da sempre vantano una bellissima famiglia allargata. Myrta ha tre figli: i gemelli Pietro e Giulio Tucci avuti in gioventù e la figlia Caterina avuta da Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia. Marco Tardelli invece si è sposato due volte: dalla prima moglie, Alessandra, ha avuto la primogenita Sara, che oggi è un’affermata giornalista, mentre dalla seconda, Laura, non ha avuto figli. In seguito Tardelli ha avuto una lunga relazione con la giornalista, autrice e conduttrice televisiva Stella Pende, madre del secondogenito Nicola, oggi modello. "Mai avuto un rapporto così maturo e consapevole" aveva dichiarato la Merlino in una passata intervista.

Eccoli quindi al mare come due adolescenti innamorati tra effusioni e risate complici. Gli occhi indiscreti dei paparazzi non hanno potuto fare a meno di riprendere questi momenti bollenti essendo una coppia molto amata nel mondo dello spettacolo.

