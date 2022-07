Elisabetta Gregoraci, balletto in barca in bikini: mossa proibita

01 luglio 2022 a

Elisabetta Gregoraci è più in forma e felice che mai e nelle sue ultime stories Instagram lo si vede. Non poteva mancare il balletto in barca per inaugurare l'inizio dell'estate ed eccola quindi lanciarsi in movenze super bollenti mentre si fa riprendere in un video per i suoi followers. Elisabetta nel filmato si trovava in mare aperto al largo di Monte-Carlo.

La scuola è finita anche per il figlio Nathan Falco, ma quella più felice sembra proprio la madre. Una piccola vacanza familiare prima di partire per la Puglia per le riprese di Battiti Live, show musicale in cui è coinvolta da diversi anni, trasmesso su Canale 5 e che anche quest'anno la vede come co-conduttrici assieme Alan Palmieri. Lo spettacolo musicale andrà in onda dal 5 luglio. La Gregoraci sfoggia nel video un fisico mozzafiato lasciato intravedere dal bikini che lascia poco spazio all'immaginazione. Da sempre Elisabetta Gregoraci è una fan del bikini micro.

Queste non saranno però le uniche vacanze in programma per la showgirl. La sua estate sarà occupata innanzitutto dalla sua Calabria, terra a cui è legatissima, poi passerà a rilassarsi in Grecia per poi spostarsi in Sardegna per trascorrere del tempo con il suo Flavio Briatore.

