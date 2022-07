Chiara Ferragni si presenta in reggiseno a cena: scelta estrema, si scatena il caos

04 luglio 2022 a

Scandalo-Chiara Ferragni e polemica sui social. Che succede? Presto detto: è andata a cena... in reggiseno. Pantalone in pelle nera, nessun tipo di maglietta, e un peculiare reggiseno fatto da fili di perle. Punto e stop. Certo, bella e bellissima. Ma la scelta appare di dubbio gusto. Il tutto a Parigi. E il tutto documentato sui suoi profili social: con le foto che potete vedere in calce e con una serie di video pubblicati tra le stories.

E la scelta di Chiara Ferragni, va detto, ha sì raccolto molti cuori, cuoricini e commenti estatici tra i fan. Ma ha altresì raccolto molte critiche: "Cafoncella", "La cena in reggiseno è da maleducata", "Sinceramente non so se è normale andare a cena in reggiseno", "Io non posso entrare in mutande al ristorante e le donne in reggiseno sì?", commentava un maschietto infuriato. Insomma, guardate e giudicate...

