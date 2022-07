Dayane Mello e Soleil Sorge in acqua così: il video da togliere il fiato

05 luglio 2022 a

a

a

Dayane Mello e Soleil Sorge da togliere il fiato. Le due, entrambe ex concorrenti del Grande Fratello Vip, sono più unite che mai. Lo dimostrano gli scatti e i video pubblicati su Instagram. In particolare è il filmato girato sul lago di Como ad attirare l'attenzione dei tanti ammiratori. Qui infatti si vede le modelle in acqua: la Mello con un costume striminzito verde e la Sorge con uno giallo, anch'esso che lascia ben poco spazio all'immaginazione.

Soleil Sorge, scontro totale con Manuel Bortuzzo: la frecciata con cui lo disintegra

Come detto le due amiche sono inseparabili. Qualche giorno fa erano state immortalate mentre passeggiavano per le vie di Milano. La stessa Mello non ha mai nascosto l'ammirazione che ha nei confronti di Soleil: "Avere un migliore amico come te è un onore. Ammiro la persona che sei e spesso ti ammiro. Voglio che tu sappia che ti vedo come una grande donna, una che lotta per ciò che vuole e sa sempre imporsi".

Soleil Sorge, una "vitruviana" bollente all'Isola: micro bikini e perizoma, le immagini da bollino rosso | Guarda

E ancora: "Sei fantastica e sono orgogliosa di essere tua amica. Voglio sempre essere al tuo fianco, in qualsiasi situazione. Ti amo così tanto, ricordalo sempre. buon compleanno. Love you". Insomma, una coppia in grado di stupire e non poco.

"La scop*** più bella della mia vita". Dayane Mello, confessione da censura: lui? Un super-vip | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.