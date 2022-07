Ilary Blasi e Francesco Totti, "stasera l'annuncio": bomba di Dagospia, è finita

11 luglio 2022 a

Si torna a parlare di Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo mesi dalle indiscrezioni su una loro separazione smentita da entrambi, Dagospia rivendica lo scoop. Anzi, il sito di Roberto D'Agostino ripercorre la vicenda esordendo con un "Dagospia aveva ragione". Il motivo è scritto qualche riga dopo, dove spunta una pesante indiscrezione: "Stasera Totti e la Blasi comunicheranno con un comunicato congiunto la decisione di separarsi in modo consensuale".

Per Dago a nulla sono serviti i tentativi di depistare i settimanali iniziati il 21 febbraio scorso. All'epoca il sito riportava la notizia dell'ennesima litigata tra i due durante una gita al lago di Castel Gandolfo. Ma non solo, perché successivamente non passò inosservata l'assenza della conduttrice alla festa del 45esimo compleanno del marito ex capitano della Roma.

La stessa Blasi aveva affermato: "Trovo sexy la libertà di scegliere", aggiungendo "anche di potermene andare da un giorno all’altro. Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai, tutto può cambiare. Io voglio essere indipendente e non voglio essere appesa a un uomo". Ma ai numerosi rumors sulla crisi, Totti aveva replicato: "Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news". Dunque non resta che attendere.

