Ilary Blasi, ora è finita davvero: "Non parlerò più", come si "consola" Totti

Ci si aspettava un comunicato congiunto, e invece poco dopo le 21 di lunedì 11 luglio a parlare è soltanto Ilary Blasi. La conduttrice di Mediaset ha affidato all’Ansa una dichiarazione diffusa dalla sua agente: “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia”.

Nessuna voglia di parlare di quanto sta accadendo, dopo che le indiscrezioni circolate lo scorso febbraio erano state smentite: e invece la crisi era vera e ha portato a questo momento di separazione definitiva. “Invito tutti - ha chiosato la Blasi - a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”. Tutto tace, invece, per quanto riguarda Francesco Totti. Prima ancora della dichiarazione di Ilary, il settimanale Chi ha diffuso le anticipazioni del prossimo numero in edicola mercoledì 13 luglio: la copertina è dedicata proprio a loro, con tanti dettagli inediti e le foto che confermano la relazione tra Totti e Noemi Bocchi. Il capitano è infatti stato beccato mentre si faceva accompagnare a casa di Noemi e poi si faceva venire a prendere da un amico nel cuore della notte.

Secondo il settimanale, non sarebbe però stato il capitano a tradire: “Tutto sarebbe partito quando ha letto alcuni messaggi compromettenti - si legge nelle anticipazioni - sul telefono della moglie. Si vocifera di una relazione con un aitante giovane per il quale la Blasi avrebbe letteralmente perso la testa e che avrebbe frequentato lontano dai riflettori durante le sue trasferte milanesi per condurre L'isola dei famosi”.

