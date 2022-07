Blasi-Totti, il giallo dei due comunicati: la prova definitiva, perché è finita in un disastro

13 luglio 2022 a

Non dovevano esserci due comunicati distinti per l'annuncio della separazione. Ma alla fine Francesco Totti e Ilary Blasi hanno optato per questa soluzione. Pare infatti che non siano riusciti a trovare un accordo sul comunicato stampa. Riporta il Correre della Sera che lei lo voleva asciutto e sintetico mentre il Capitano preferisse dilungarsi sulla spiegazione del loro addio, su quella "separazione dolorosa ma non più evitabile", e sulle ragioni di quelle smentite su una loro crisi a febbraio quando uscirono le prime indiscrezioni. Così alla fine ognuno si è fatto il proprio comunicato. "Ho mandato il testo che Ilary mi ha chiesto di mandare, non so nulla né del prima e né del dopo", ha spiegato al Corriere Graziella Lopedota, ufficio stampa della conduttrice.

E così dopo l'addio né Francesco Totti né Ilary Blasi parlano - lei è volata in Tanzania in vacanza con i tre figli e la sorella Silvia - ed è evidente che il silenzio è la prima clausola tassativa di una complicatissima separazione non troppo consensuale. Insomma, sono d'accordo solo su non rilasciare alcuna dichiarazione pubblica.

Intanto si parla di un uomo misterioso che mandava alla Blasi dei messaggini compromettenti scoperti poi da Francesco sul suo cellulare. Alcuni sostengono che si tratti di Antonino Spinalbese, hair stylist milanese, modello e influencer che potrebbe essere concorrente nel prossimo GF Vip, ed ex di Belen Rodriguez, da cui un anno fa ha avuto la piccola Luna Marì.

